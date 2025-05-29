Bucaspor 1928'de Yeni Sezon Öncesi Belirsizlik Devam Ediyor

İZMİR,

2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak lig sonunda Play-Off hattına da giremeyen Bucaspor 1928'de yeni sezon öncesi belirsizlik hakim. Sarı-lacivertlilerde 16 oyuncunun sözleşmesi sona ererken, kurmayların kadro planlaması için bir adım atmadığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli taraftarlar ise sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda bir an önce harekete geçilmesi gerektiği görüşünde birleşti. Camianın sessiz kaldığını savunan Bucasporlu futbolseverler kadronun bir an önce oluşturulmasını talep etti.