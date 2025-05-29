Bucaspor 1928'de Yeni Sezon Öncesi Belirsizlik Devam Ediyor
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Bucaspor 1928, lig sonunda Play-Off hattına giremedi ve 16 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Taraftarlar, kadro planlamasının bir an önce yapılmasını talep ediyor.
İZMİR,
2'NCİ Lig Kırmızı Grup'ta sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak lig sonunda Play-Off hattına da giremeyen Bucaspor 1928'de yeni sezon öncesi belirsizlik hakim. Sarı-lacivertlilerde 16 oyuncunun sözleşmesi sona ererken, kurmayların kadro planlaması için bir adım atmadığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli taraftarlar ise sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarda bir an önce harekete geçilmesi gerektiği görüşünde birleşti. Camianın sessiz kaldığını savunan Bucasporlu futbolseverler kadronun bir an önce oluşturulmasını talep etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor