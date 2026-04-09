Haberler

Bucaspor 1928 veda turlarında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta küme düşmesi kesinleşen Bucaspor 1928, Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kalarak 4 haftalık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Takım, son 3 haftaya 16 puanla son sırada girdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta küme düşmesi geçen hafta kesinleştikten sonra evinde çıktığı Beyoğlu Yeni Çarşı maçından 1-1 beraberlikle ayrılan Bucaspor 1928, 4 haftalık mağlubiyet serisini sonlandırdı. Ligde 24 Erzincanspor'a 4-0, Adana 01 FK'ya 2-1 (D), Elazığspor'a 5-1, Ankaragücü'ne 1-0 (D) yenildikten sonra Beyoğlu Yeni Çarşı ile berabere kalan İzmir ekibi, son 3 haftaya 16 puanla son sırada girdi.

Galibiyet özlemi 14 haftaya yükselen sarı-lacivertliler kalan 3 karşılaşmada Altınordu (D), şampiyon Batman Petrolspor ve Karacabey Belediyespor'la (D) mücadele edecek. Bu arada Bucaspor 1928'de Beyoğlu filelerini sarsan sol kanat oyuncusu Mecit Sercan Deniz, toplam gol sayısını 9'a çıkardı. Öte yandan kulüple yeniden anlaşan teknik direktör Tolga Doğantez tribünde yer alırken, sahada tecrübeli teknik adamın ekibi görev yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Aslıhan Gürbüz’den ev işi isyanı

İsyan dolu sözler: En nankör iş
Telegram'dan kapıya! 'Motokuryeli bahis ağı' için hükümet harekete geçiyor

Motokuryeli bahis ağı için hükümet harekete geçiyor
Somer Sivrioğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama

Gözaltı listesindeki Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor

Geceye damga vuran olay!