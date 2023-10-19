Bucaspor 1928, Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek zirveye yaklaştı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Bucaspor 1928, evinde Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaparak zirveye bir adım daha yaklaştı. İzmir ekibi, son 4 maçta gol dahi yemeyerek üst sıralardaki rakiplerine gözdağı verdi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Bursaspor'u Taşkın Çalış ve İlhan Depe'nin golleriyle 3-0 mağlup eden Bucaspor 1928, 3'te 3 yaparak zirveye bir adım daha yaklaştı.

Beyoğlu Yeni Çarşı Spor ve Ankara Demirspor galibiyetlerinin ardından Bursaspor'u da rahat geçen sarı-lacivertliler, 18 puana yükseldi. Ligde sezonun ilk maçını kaybettikten sonra yıldızlar topluluğu kadrosuyla 8 haftadır bileği bükülmeyen ve son 4 maçta gol dahi yemeyen İzmir ekibi, üst sıralarındaki rakiplerine gözdağı verdi. Play-Off hattına adını yazdıran Bucaspor 1928, teknik direktör Ahmet Yıldırım'la geçen hafta yollarını ayırırken, yönetimin anlaşmaya varılan Cüneyt Dumlupınar'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.