Bucaspor 1928, Ankaraspor deplasmanında

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Ankaraspor'a konuk olacak. İlk galibiyetini geçtiğimiz hafta alan Bucaspor 1928, Ankara deplasmanında da başarılı olmak istiyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, 4. hafta mücadelesinde Ankaraspor'a konuk olacak.

Yeni sezona kötü bir başlangıç yaparak ilk iki haftada 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Bucaspor 1928, ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Karacabey'e karşı aldı. Sarı-lacivertliler, yarın deplasmanda Ankaraspor'la karşı karşıya gelecek. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadyumu'nda saat 15.00'te oynanacak müsabakayı Muğla bölgesi hakemlerinden Hakan Ülker yönetecek. Müsabaka öncesinde Başkent ekibi Ankaraspor topladığı 6 puanla ligde 5. sırada yer alırken İzmir temsilcisi Bucaspor 1928 ise 4 puanla 9. basamakta bulunuyor.

Öte yandan ligde oynadığı son iki maçta yenilgi yüzü görmeyen Bucaspor 1928'in Ankara deplasmanında da bu seriyi devam ettirmek istediği öğrenildi. - İZMİR