Bucaspor 1928, Adana 01 FK'yı Yenerek İlk Galibiyetini Aldı

2'nci Lig Beyaz Grup'ta futbolda bahis soruşturması nedeniyle verilen aranın ardından Bucaspor 1928, Adana 01 FK'yi 2-1 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini elde etti. Hak mahrumiyeti cezaları olan oyuncularla sahaya çıkan Bucaspor, 8 mağlubiyet ve 3 beraberlik sonrası puanını 6'ya çıkardı. Takım, teknik direktör Tolga Doğantez'in liderliğinde düşme potasından kurtulmayı hedefliyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona futbolda bahis soruşturması nedeniyle verilen 2 haftalık aranın ardından 13'üncü hafta karşılaşmasında evinde Adana 01 FK'yı konuk eden Bucaspor 1928, maçı 2-1 kazanarak bu sezon ilk kez galibiyet sevinci yaşadı. Soruşturma kapsamında hak mahrumiyeti cezaları alan oyuncuları Buğra Akçagün, Şerif Doğan, Aybars Gök, Umut Hepdemirgil, Muzaffer Buğra Hotur, Ali Emre Pervanlar ve Hasancan Yıldız'dan yoksun sahaya çıkan sarı-lacivertliler, ilk yarıda attığı gollerle 3 puana uzandı. Bu maça kadar 8 yenilgi ve 3 mağlubiyet alan İzmir ekibi, puanını 6'ya çıkarıp aylar sonra sonunculuktan kurtuldu. Halen düşme potasında yer alan Bucaspor 1928'de teknik direktör Tolga Doğantez seri yakalayıp ateş hattından kurtulacaklarını ifade etti. Bucaspor 1928 hafta sonu deplasmanda Elazığspor'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
