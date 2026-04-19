İzmirli öğrencilerin tribünde Beşiktaş maçı izleme hayali gerçeğe dönüştü

İzmir'in Buca ilçesinde, Beşiktaş taraftarı 12 ortaokul öğrencisi, 'Bir Hayalim Var' projesi sayesinde Tüpraş Stadyumu'nda Beşiktaş-Antalyaspor maçını izleme şansı buldu. Proje, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

İzmir'in Buca ilçesinde eğitim gören Beşiktaş taraftarı 12 ortaokul öğrencisi, okullarındaki sosyal sorumluluk projesi sayesinde takımlarının maçını stadyumda izleme imkanı buldu.

Mehmet Emin Yurdakul Ortaokulunda "Bir Hayalim Var" projesi kapsamında okul koridoruna dilek kutuları yerleştirildi.

Kutuya atılan notları inceleyen okul idaresi, 12 öğrencinin dileğinin Beşiktaş'ın bir maçını Tüpraş Stadyumu'nda izlemek olduğunu belirledi. Okul yönetimi Bırakmam Seni 1903 Derneği ile temasa geçerek durumu iletti.

Derneğin, kulüp yöneticileriyle görüşmesinin ardından 12 öğrenci İstanbul'a davet edildi. Minibüsle kente giden öğrenciler, Deniz Müzesi'ni ziyaret etti ve ardından Tüpraş Stadı'na geçti. Kulüp müzesini gezen öğrenciler, Beşiktaş- Antalyaspor karşılaşmasını locadan takip etti.

Okul müdürü Betül Topcuoğlu, AA muhabirine, projenin çocukların hayallerini gerçekleştirmek üzerine kurgulandığını dile getirerek, sabahın erken saatlerinde başlayan yolculuğun öğrencilerin mutluluğuyla taçlandığını kaydetti.

Stadyumda duygusal anlar yaşandığını belirten Topcuoğlu, "Çocuklarımız Beşiktaş ile ilgili her şeyi yakından görme şansı buldu. Kulüp yönetimi bizi çok güzel ağırladı, çocuklarımıza hediyeler verildi. Atmosferi yaşamak hepimizi çok mutlu etti. Gerçekten duygulu anlar yaşandı. Hem öğrencilerimiz hem de bizim için unutulmaz bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Duru Gürpınar, sahayı gördüğünde inanamadığını ifade ederek, "Bütün hafta bir engel çıkacağını ve gidemeyeceğimizi sanmıştım. O tribüne girmek, maçı izlemek enfes bir duyguydu." dedi.

Öğrenci İşrak Akgüç de hayalinin gerçekleşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ve stadyumda gözlerinin dolduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

