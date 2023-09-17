"Bu yüzden kaybettik" diyen Şenol Güneş, Trabzonspor hezimetini tek bir nedene bağladı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'a 3-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yenilgiyi yavaş oynamalarına bağlayan Güneş, TFF'yi de eleştirdi.

"SAKİN GÖRÜNDÜLER AMA YAVAŞ OYNADILAR"

Maçı değerlendiren ve yenilgiyi açıklayan Güneş, "Oyun olarak yavaş oyun içerisinde beklenmeyen bir şekilde goller yedik. Yediğimiz goller benzer. O tip golleri yememek gerekiyor. Goller, oyunun akışını değiştirdi. Oyunumuz kendi oyunumuzun altındaydı. Goller de gelince, rakip de kendi sahasında oynayınca avantaj olarak kullandı. Milli takım sonrası hep deplasmanda gidiyoruz. Perşembe, cuma gelen oyuncu var. Takım olarak herkes kendi durumunun altında kaldı. Beklediğimiz bir şey değildi. Bugün oyunun başından itibaren seçtiğim oyuncular takım olarak kendi oyunlarının altında oynadılar. Başta sakin göründüler ama yavaş oynadılar. Bu yüzden de kaybettik." dedi.

"BİZ BUNU İSTEMEDİK"

TFF'ye tepki gösteren Güneş, "Herhalde Avrupa'ya girdikten sonra her türlü karar verme hakları var. İdmanı bıraktık bundan sonra! Sürekli seyahat! Başka türlü çözüm bulamayız. Şikayet etmeye gerek yok, alınan karar bu. Daha önce niye maç ertelediler? Biz bunu istemedik ki! Sen karar veriyorsun! Şimdi de 'Değiştirdik' diyorlar." ifadelerini kullandı.