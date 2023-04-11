Bu yolun sonu Süper Lig! Lider Samsunspor'dan dev adım

Spor Toto 1. Lig'in lideri Samsunspor, Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Hanesi 3 puan yazdıran Karadeniz ekibi, Süper Lig'e yükselmek için büyük bir adım attı.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında lider Yılport Samsunspor sahasında Tuzlaspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek Süper Lig için önemli bir adım daha attı.

KENDİ AĞLARINA ATTI

Samsunspor, karşılaşmada 2. dakikada öne geçti Philip Awuku kendi ağlarını buldu. Karadeniz ekibi, maç boyunca skoru korudu ve 3 puana uzandı.

SERİ 8 MAÇ OLDU

Tuzlaspor'u da mağlup eden Karadeniz temsilcisi, evindeki galibiyet serisini de 8 maça çıkarmış oldu.

66 PUAN

Geçtiğimiz hafta Göztepe'ye kaybeden ve yenilmezlik serisi son bulan Samsunspor, evinde kayıp vermedi ve puanını 66'ya yükseltti. Tuzlaspor ise 34 puanla 12. sırada kaldı.