Bu yolun sonu Süper Lig! Lider Samsunspor'dan dev adım
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Spor Toto 1. Lig'in lideri Samsunspor, Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Hanesi 3 puan yazdıran Karadeniz ekibi, Süper Lig'e yükselmek için büyük bir adım attı.
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında lider Yılport Samsunspor sahasında Tuzlaspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek Süper Lig için önemli bir adım daha attı.
Samsunspor, karşılaşmada 2. dakikada öne geçti Philip Awuku kendi ağlarını buldu. Karadeniz ekibi, maç boyunca skoru korudu ve 3 puana uzandı.
Tuzlaspor'u da mağlup eden Karadeniz temsilcisi, evindeki galibiyet serisini de 8 maça çıkarmış oldu.
Geçtiğimiz hafta Göztepe'ye kaybeden ve yenilmezlik serisi son bulan Samsunspor, evinde kayıp vermedi ve puanını 66'ya yükseltti. Tuzlaspor ise 34 puanla 12. sırada kaldı.