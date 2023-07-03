Bu teklifi reddetmesi imkansız! Lazio, Gedson Fernandes'i kadrosuna katıyor

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Gedson Fernandes'e İtalyan devi Lazio'dan 20 milyon euroluk bir teklif geldi.

İtalya Serie A'nın ünlü takımlarından Lazio, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes'e kancayı taktı. Başkent ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri orta saha için iki transfer istedi. Corriere dello Sport'un haberine göre Sarri'nin ısrarla istediği isim ise Gedson Fernandes.

20 MİLYON EURO

Haberde Lazio Teknik Direktörü Maurizio Sarri'nin kampta Gedson Fernandes'i görmek istediği belirtildi. Beşiktaş'ın Gedson Fernandes için beklentisinin çok yüksek olduğunu aktaran İtalyan basını Lazio'nun teklifinin 20 milyon euro olduğunu kaydetti.

9 GOLE KATKI VERDİ

Süper Lig devi Beşiktaş ile bu sezon toplamda 36 maça çıkan Gedson Fernandes, söz konusu mücadelelerde 3 gol atarken 6 da asist kaydetti.