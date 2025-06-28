Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal

Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal
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FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda mücadele eden Auckland City'nin futbolcusu Nikko Boxall, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Boxall, yaptığı açıklamada takımdaki futbolcuların çoğunun normal hayatında başka meslek yaptığını söyledi.

Yeni Zelanda Ligi takımlarından biri olan Auckland City, FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda mücadele etti ve gruptan puansız şekilde ayrılarak ülkesine döndü.

TAKIMDAKİLERİN ÇOĞU NORMAL HAYATINDA BAŞKA MESLEK YAPIYOR

FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda Bayern Münih'e 10-0, Benfica'ya 6-0 kaybeden Auckland City, Boca Juniors ile 1-1 berabere kalmayı başarmıştı. Yeni Zelanda ekibinde forma giyen Nikko Boxall, turnuvanın ardından açıklamalarda bulundu ve takımdaki arkadaşlarının çoğunun normal hayatında futbolculuk dışında başka meslek yaptığını söyledi.

Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal

'HAFTALIK MAAŞIMIZ 80 EURO'

Kazançları hakkında açıklama yapan Boxall, 'Haftalık maaşımız: 80 euro.' dedi.

'MESLEKLERİMİZ ÇOK FARKLI'

Takımdaki oyuncuların normal hayatlarında farklı meslekler yaptığını dile getiren Boxall, 'Takımın büyük bölümü ayrı işte çalışıyor. Mesleklerimiz futbolculuktan çok farklı. Ben emlakçıyım. Diğer arkadaşlarım bakkal, kasap, çiftçi ve bankacı. Günlük programımız, 08.00-17.00 kendi işimizde. 17.00 sonrası antrenman. Takımdaki profesyonel futbolcu sayısı 3 kişi. Diğerleri amatör. Haftada 3-4 kez antrenman yapıyoruz. Yeni Zelanda'da tribünsüz statlarda oynuyoruz. Hatta bir maçta attığımız gol sahaya köpek girdiği için iptal edilmişti. Neden diye sorarsanız. Futbolu seviyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal

Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal
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