Bu sözler futbol camiasını sarsacak: Yasa dışı bahis soruşturmasında 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Bu sözler futbol camiasını sarsacak: Yasa dışı bahis soruşturmasında 600 futbolcu ifadeye çağrılacak
Güncelleme:
Millet Haber Ajansı Yönetmeni Sinan Burhan, katıldığı televizyon programında yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Burhan, önümüzdeki hafta yaklaşık 600 futbolcunun yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağrılacağını söyledi.

  • Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yaklaşık 600 futbolcu ifadeye çağrılacak.
  • Interpol, Türkiye ligleri üzerine yurt dışındaki yasa dışı bahis sitelerinden oynanan bahisler nedeniyle Türk emniyetiyle konuyu paylaştı.
  • Soruşturma kapsamında 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı olmak üzere toplam 21 kişi için gözaltı kararı alındı.

Millet Haber Ajansı Yönetmeni Sinan Burhan, TV100 canlı yayınında Türkiye futbol camiasını sarsacak önemli açıklamalarda bulundu.

"600 FUTBOLCU İFADEYE ÇAĞRILACAK"

Burhan, önümüzdeki hafta yaklaşık 600 futbolcunun yasa dışı bahis soruşturması kapsamında ifadeye çağrılacağını duyurdu.

Burhan, "Bu liste içerisinde birbirinden önemli ve popüler futbolcular bulunuyor. Soruşturma sonuçlandığında Türk futbolunun gündemi tamamen değişecek" dedi.

"İNTERPOL'ÜN DİKKATİNİ ÇEKTİ"

Ayrıca Burhan, Türkiye'de yaşayan bazı kişilerin yurt dışındaki bahis siteleri üzerinden Türkiye ligleriyle ilgili bahis oynadıklarının tespit edildiğini de açıkladı. Burhan, "Arnavutluk, Bulgaristan ve Kuzey Kıbrıs gibi ülkelerdeki yasa dışı bahis siteleri üzerinden Türkiye ligleri üzerine oyun oynayan futbolcular, yöneticiler ve teknik direktörler var. Bu durum Interpol'ün dikkatini çekti ve konu Türk emniyetiyle paylaşıldı" ifadelerini kullandı.

YASA DIŞI BAHİS SORUŞTURMASI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem camiasını sarsan açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ihbar kabul edilmişti.

Başsavcılık, soruşturmanın derinleşerek süreceğini belirtti. Başsavcılık, süren bir soruşturma olduğunu ve son iddiaların da bu kapsamda ele alınacağını bildirmişti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Bahis soruşturması kapsamında 17'si hakem, 2'si kulüp başkanı olmak üzere toplam 21 kişi için gözaltı kararı alınmıştı.

