Bu sözler camiayı ayağa kaldıracak! Aziz Yıldırım, üst üste yaşanan puan kayıpları sonrası devreye girdi
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, şampiyonluk yarışına dair önemli bir mesaj verdi. Ligin henüz sonuçlanmadığını belirten Yıldırım, Galatasaray'ın önünde zorlu bir viraj olduğunu belirterek, ''Fenerbahçe zamanında 9 puan geriden döndü. Ah vah etmeye gerek yok.'' yorumunu yaptı.

  • Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın önünde zorlu bir viraj bulunduğunu belirtti.
  • Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin geçmişte 9 puan geriden döndüğünü hatırlattı.
  • Aziz Yıldırım, Galatasaray'ın Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarına gideceğini ve Fenerbahçe ile de maçı olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'de üst üste iki beraberlik alarak şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de üzüntü yaşanmaya devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN ÖNEMLİ MESAJ

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, şampiyonluk yarışına dair Murat Zorlu'ya konuştu. Yıldırım, ligin henüz sonuçlanmadığını ve Galatasaray'ın önünde çok zorlu bir viraj bulunduğunu dile getirdi.

"AH VAH ETMEYE GEREK YOK!''

Fenerbahçe'nin geçmişteki başarısını hatırlatan Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe zamanında 9 puan geriden döndü. Galatasaray; Beşiktaş deplasmanına gidecek, Trabzonspor deplasmanına gidecek, Göztepe deplasmanına gidecek. Her şeyi geçtim, bizimle de daha maçı var. Bunların hepsini de kazanıyorsa, olsun şampiyon. Ah vah etmeye gerek yok.'' sözlerini sarf etti.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBülent Aslan:

Dediniz Galatasaray galatasaray’ı bırakıp kendi işinize baksanız başarılı olursunuz hata yaparak kaybetmeye mahkum olursunuz

