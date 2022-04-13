Bu sinir ne Klopp! Gazeteciyi soru sorduğuna pişman etti

Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Benfica'yı konuk edecek Liverpool'da Teknik Direktör Jürgen Klopp, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında esti gürledi. Sürekli kıyasa tutulduğu Guardiola üstünden soru alan Klopp, verdiği cevapla gündemi yerinden oynattı.

"AYNI ŞEKİLDE Mİ DEVAM EDECEK?"

Basın mensubunun, "Guardiola'nın City kariyeri ile sizin Liverpool kariyeriniz aynı istikamette mi gidecek?" sorusu Klopp'u çıldırttı. Alman teknik direktör, "Benim ile onun geleceğinin ne ilgisi var? Onun toplantısını izledim 'Sonsuza kadar burada kalmayacağım ancak kalabilirim de' dediğini duydum. Sizler bütün basın toplantısından bunu çıkaracak kadar arsızsınız. Yaptığınız hiç hoş değil" diye tepki gösterdi. Klopp'un bu çıkışı dünya basınında geniş yer edindi.