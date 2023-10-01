Bu sezon alev aldı! İrfan Can Kahveci'nin rakibine attığı çalım ağızları açık bıraktı
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Maçta İrfan Can Kahveci'nin performansı taraftarları büyüledi. Yıldız futbolcu, 3. golde rakibine attığı çalımla adeta göz doldurdu. Kahveci'nin bu performansı, maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'nin evinde Çaykur Rizespor'u konuk ettiği maçta İrfan Can Kahveci'nin performansı ağızları açık bıraktı. Yıldız futbolcunun 3. golde rakibine attığı çalım taraftarı mest etti.
İKİNCİ YARININ BAŞINDA GOL ATTI
İsmail Kartal'ın takımında adeta küllerinden doğan İrfan Can Kahveci, ikinci yarının başında attığı mükemel golle takımını 2-0 öne geçirdi.
İRFAN'DAN HARİKA ÇALIM
Attığı gol sonrası takımı ayağa kaldıran Kahveci, 3. golden önce yaptığı hareketle taraftarlardan alkış aldı. Yıldız futbolcunun o çalımı sonnrası Dzeko, gol attı ve durum 3-0 oldu.
İşte o çalım;