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Bu sezon alev aldı! İrfan Can Kahveci'nin rakibine attığı çalım ağızları açık bıraktı

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, evinde Çaykur Rizespor'u konuk etti. Maçta İrfan Can Kahveci'nin performansı taraftarları büyüledi. Yıldız futbolcu, 3. golde rakibine attığı çalımla adeta göz doldurdu. Kahveci'nin bu performansı, maçın en çok konuşulan anlarından biri oldu.