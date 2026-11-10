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Bu sezon 9 maçta 2 gol atan Trabzonsporlu Onuachu eski formunu arıyor

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Bu sezon 9 maçta 2 gol atan Trabzonsporlu Onuachu eski formunu arıyor
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Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, bu sezon forma giydiği 9 maçta yalnızca 2 gol attı; bu golleri Gençlerbirliği karşılaşmasında kaydetti. Alanyaspor'u 2-0 yenen bordo-mavililerde Onuachu, girdiği fırsatları değerlendiremeyerek eski günlerini arattı.

Trabzonspor'un Nijeryalı golcüsü Paul Onuachu, bordo-mavili forma ile eski günlerini arıyor. Onuachu, Karadeniz ekibine geldiği ilk sezon ile geçtiğimiz sezon ortaya koyduğu golcü performansını bu sezon henüz yakalayamadı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da goller Pina ve Salah'tan gelmişti. Takımın golcü oyuncu Paul Onuachu ise girdiği fırsatları değerlendiremeyerek eski günlerini aratmaya devam etti.

Gol sayısı düştü

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu, Karadeniz ekibinde kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda ilk 9 maçta 7 gol ve 1 asist yaparken, geçtiğimiz sezon bonservisiyle geldiği bordo-mavili takımda aynı performansı ortaya koyarak 7 gol gol ve 1 asist yaptı.

Bu sezon ise Onuachu, Kasımpaşa, Başakşehir, Amed SK, Konyaspor, Galatasaray, Samsunspor, Gaziantep FK ve son oynanan Alanyaspor karşılaşmalarında gol atamadı. Forma giydiği 9 maçta 2 gol atan oyuncu söz konusu golleri Gençlerbirliği maçında attı.

İki sezonun ilk 9 maçlık performansı karşılaştırıldığında Onuachu'nun gol sayısındaki düşüş dikkat çekerken, deneyimli futbolcunun ilerleyen haftalarda yeniden golcü kimliğine kavuşup kavuşamayacağı merak konusu oldu.

Milli ara Onuachu için fırsat olabilir

Trendyol Süper Lig'e verilen milli arada izin yapan Trabzonspor'da, iznin ardından Paul Onuachu'nun performansını yukarı taşıması bekleniyor. Gol yollarındaki sessizliğini sona erdirmek isteyen deneyimli forvet, ligin geri kalan bölümünde yeniden skor katkısı sağlamayı hedefliyor.

Bordo-mavili ekipte hücum hattının önemli isimlerinden biri olan Onuachu'nun, milli ara sonrasında daha etkili bir performans ortaya koyarak takımına gol katkısı sağlaması bekleniyor. Teknik heyet ve taraftarlar, Nijeryalı golcünün ligin kalan bölümünde yeniden golcü kimliğini ön plana çıkarmasını umut ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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