Bu sezon 45 gole katkı verdi! Fenerbahçe'ye Japon yıldız

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yaz transfer dönemine hızlı başlamak ve erkenden kadroyu kurmak istiyor. Hızlı hareket eden sarı lacivertli yönetim, birçok ismi gündeme aldı. Bunlardan biri de İskoç ekibi Celtic'in Japon yıldızı Daizen Maeda.

TEKLİF SUNULACAK

Fotomaç'ın haberine göre; 27 yaşındaki sol kanat için önümüzdeki hafta İskoçya'ya çıkarma yapmayı planlayan sarı lacivertli kurmaylar, Celtic yetkilileriyle masaya oturacak ve tekliflerini sunacak. Görüşmede oyuncunun menajeri de yer alacak. Yönetim, 27 yaşındaki Japon futbolcu için 10 milyon euronun üzerinde teklif sunacak.