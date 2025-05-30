Bu sezon 45 gole katkı verdi! Fenerbahçe'ye Japon yıldız
Gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Celtic'in Japon yıldızı Daizen Maeda'ya teklif sunmayı planlıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetimindeki sarı lacivertli ekip, yaz transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Önümüzdeki hafta İskoçya'ya çıkarma yapmayı planlayan yönetim, Celtic yetkilileriyle masaya oturacak ve 27 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro üzerinde teklif sunacak.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yaz transfer dönemine hızlı başlamak ve erkenden kadroyu kurmak istiyor. Hızlı hareket eden sarı lacivertli yönetim, birçok ismi gündeme aldı. Bunlardan biri de İskoç ekibi Celtic'in Japon yıldızı Daizen Maeda.
TEKLİF SUNULACAK
Fotomaç'ın haberine göre; 27 yaşındaki sol kanat için önümüzdeki hafta İskoçya'ya çıkarma yapmayı planlayan sarı lacivertli kurmaylar, Celtic yetkilileriyle masaya oturacak ve tekliflerini sunacak. Görüşmede oyuncunun menajeri de yer alacak. Yönetim, 27 yaşındaki Japon futbolcu için 10 milyon euronun üzerinde teklif sunacak.