Bu sezon 45 gole katkı verdi! Fenerbahçe'ye Japon yıldız

Bu sezon 45 gole katkı verdi! Fenerbahçe'ye Japon yıldız
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek sezon transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Celtic'in Japon yıldızı Daizen Maeda'ya teklif sunmayı planlıyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun yönetimindeki sarı lacivertli ekip, yaz transfer dönemine hızlı bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Önümüzdeki hafta İskoçya'ya çıkarma yapmayı planlayan yönetim, Celtic yetkilileriyle masaya oturacak ve 27 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro üzerinde teklif sunacak.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, yaz transfer dönemine hızlı başlamak ve erkenden kadroyu kurmak istiyor. Hızlı hareket eden sarı lacivertli yönetim, birçok ismi gündeme aldı. Bunlardan biri de İskoç ekibi Celtic'in Japon yıldızı Daizen Maeda.

TEKLİF SUNULACAK

Fotomaç'ın haberine göre; 27 yaşındaki sol kanat için önümüzdeki hafta İskoçya'ya çıkarma yapmayı planlayan sarı lacivertli kurmaylar, Celtic yetkilileriyle masaya oturacak ve tekliflerini sunacak. Görüşmede oyuncunun menajeri de yer alacak. Yönetim, 27 yaşındaki Japon futbolcu için 10 milyon euronun üzerinde teklif sunacak.

Bu sezon 45 gole katkı verdi! Fenerbahçe'ye Japon yıldız

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
TBMM olağanüstü toplanmazsa, 2,5 milyon emekli zam alamayacak

Gözler TBMM'de! 2,5 milyon emeklinin zam hayali suya düşebilir
İzmir'deki grev kaosu! Belediye 59 bin TL veriyor, sendika 82 bin TL istiyor

İşçilerin istediği maaşla belediyenin teklifi arasında uçurum var
Rusya-Ukrayna barış masası yeniden İstanbul'da kuruluyor! Kremlin tarih verdi

Dünyanın gözünün çevrildiği barış masası İstanbul'da kuruluyor
Şarkıcı Şimal'den acı haber! Yaşam savaşını kaybetti

Kanserle mücadele eden ünlü isimden acı haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk savunma şirketi Afrikalı bomba üreticisini satın aldı! Yunanistan tedirgin

Türk savunma şirketi Afrikalı bomba üreticisini satın aldı
Uçakta 'bomba' deyince kendilerini karakolda buldular

Uçakta o kelimeyi kullanınca kendilerini karakolda buldular
İstanbul'da dev operasyon: 4,5 milyar TL'lik sahte döviz ele geçirildi

Jandarmanın el attığı her bavuldan balya balya para çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Real Madrid, Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Avrupa bu transferi konuşuyor! Real Madrid'e 6 yıllık imzayı attı
Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için emsal niteliğinde tarihi karar

Anayasa Mahkemesi'nden emeklilik için tarihi karar
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a satış fiyatları için dev para cezası

Ünlü ev aletleri firmasına rekor ceza
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.