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Bu sefer ayrılıyor! Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi an meselesi

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Galatasaray'da Victor Osimhen transferi son aşamaya gelirken, Kerem Aktürkoğlu da ayrılmaya hazırlanıyor. Spartak Moskova'nın kapısında dönen Kerem, Benfica'ya transfer oluyor. Milli futbolcunun Gün içinde Portekiz'e gidecek olan 25 yaşındaki futbolcunun yeni takımına imza atması an meselesi. Öte yandan Benfica, Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 11 milyon euro ödeyecek.

Victor Osimhen transferinde sona yaklaşan Galatasaray'da bir de ayrılık gelişmesi yaşandı. Bir süredir takımdan ayrılması gündeme gelen ve Rus ekibi Spartak Moskova'nın kapısından dönen Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımdan ayrılmaya ve Avrupa'ya transfer olmaya hazırlanıyor.

BENFİCA'YA İMZA ATMAK ÜZERE

Milli futbolcunun Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olmak üzere olduğu belirtildi. Portekiz'in ünlü spor gazetesi Record'un haberine göre tarafların görüşme yaptığı ve imzaların atılması an meselesi olduğu aktarıldı.

GALATASARAY'A 11 MİLYON EURO

Öte yandan Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 11 milyon euro teklif ettiği görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Aynı haberde Kerem Aktürkoğlu'nun sağlık kontrolleri ve resmi imza için gün içinde Lizbon'a gideceği yazıldı. Portekiz'de transfer dönemi bu gece kapanacak. Benfica, transferi yetiştirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

GALATASARAY KARİYERİ

2020 yazından bedelsiz olarak 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray formasıyla 179 maçtı. Kerem, bu karşılaşmalarda 46 gol ve 42 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcunun sarı-kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Veysel null:

Allah kitap aşkına artık gitsin yaaaa. Gına geldi artık. İnanın ki var ya onun yerine kötü biri gelse bile üzülmeyiz çünkü daha kötüsü gerçekten zor gelir, hem gelse bile en azından şansımızı denemiş olup yeni bir oyuncu alarak riske girdik deriz.

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