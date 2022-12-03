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Bu "Portakal" bir başka! Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

Spor Haberleri

Bu 'Portakal' bir başka! Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Hollanda, ABD'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Hollanda'nın bu turda rakibi Arjantin-Avustralya maçının galibi olacak.

Hollanda ile ABD, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Rahat bir galibiyet alan Portakallar, rakibini 3-1 mağlup etti.

HOLLANDA ZORLANMADI

Karşılaşma boyunca oyunun hakimi olan Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Depay, 45+1. dakikada Blind ve 81. dakikada Dumfries getirdi. ABD'nin tek golü ise 76. dakikada Antalyasporlu Haji Wright'tan geldi.

Bu 'Portakal' bir başka! Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

PORTAKALLAR ÇEYREK FİNALDE

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Hollanda'nın rakibi Arjantin-Avustralya maçının galibi olacak.

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