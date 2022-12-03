Bu 'Portakal' bir başka! Hollanda, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Hollanda, ABD'yi 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Hollanda'nın bu turda rakibi Arjantin-Avustralya maçının galibi olacak.

Hollanda ile ABD, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Rahat bir galibiyet alan Portakallar, rakibini 3-1 mağlup etti.

HOLLANDA ZORLANMADI

Karşılaşma boyunca oyunun hakimi olan Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Depay, 45+1. dakikada Blind ve 81. dakikada Dumfries getirdi. ABD'nin tek golü ise 76. dakikada Antalyasporlu Haji Wright'tan geldi.

PORTAKALLAR ÇEYREK FİNALDE

2022 Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Hollanda'nın rakibi Arjantin-Avustralya maçının galibi olacak.