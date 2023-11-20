TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop'un Almanya maçında Türkiye'nin attığı 3. gol sonrası sevinmemesi büyük tepki çekti. Altıntop'un gole reaksiyon vermemesine sinirlenen ünlü yorumcu Ahmet Çakar, "Sen Montella'nın yarısı kadar Türk değilsin." dedi.

Bu ne hal Hamit! Almanya maçının önüne geçen kare Ahmet Çakar'ı çıldırttı

A Milli Takım'ın Almanya'yı 3-2 yendiği dostluk maçında TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, ay-yıldızlı ekibin son golü sonrası hiçbir reaksiyon vermemişti. Altıntop'un gole sevinmemesi büyük tepki çekerken, ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Beyaz TV ekranlarında Altıntop'a çok ağır ithamlarda bulundu.

"MONTELLA'NIN YARISI KADAR TÜRK DEĞİLSİN"

Hamit Altıntop'u bombalayan Çakar, "Zaten hedef adam haline gelmiştin Türk Milli Takımı, Almanya karşısında 3-2 öne geçiyor ve gram mimik oynatmıyorsun. Sen Montella'nın yarısı kadar Türk değilsin." ifadelerini kullandı.

"MONTELLA'YI DA HAMİT GETİRMEDİ"

Çakar ayrıca, "Ayrıca Montella'yı da Hamit getirmedi. TFF yönetim Kurulu getirdi. Fatih Terim gelse Fenerbahçe lobisi karşı çıkacak. Abdullah Avcı gelseydi Galatasaray ve Fenerbahçe lobisi karşı gelecekti. O yüzden Montella tercihi yapıldı." dedi.

İşte tepki çeken o kare: