Bu ne büyük şanssızlık! Fransa, Dünya Kupası'nda kara kara sahaya nasıl çıkacağını düşünüyor
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2022 Dünya Kupası D Grubu maçında Avustralya'yı 4-1 yenen Fransa, bir yıldızını daha sakatlığa kurban verdi. Mücadelede oyuna devam edemeyen Lucas Hernandez'in Dünya Kupası'nı kapattığı belirtildi. Bu sakatlıkla birlikte Fransa, dev turnuvada 7 yıldız futbolcusunu kullanamayacak duruma geldi.
Fransa Milli Takımı'nda sakatlar kervanına yeni bir isim daha eklendi. Daha önce 6 futbolcusunu Dünya Kupası'na götüremeyen Horozlar, Lucas Hernandez'i de kaybetti.
DÜNYA KUPASI'NI KAPATTI
2022 Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'yı 4-1 yenen Fransa'da Lucas Hernandez sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yıldız futbolcunun, Dünya Kupası'nı kapattığı belirtildi.
6 FUTBOLCUYU KATAR'A GÖTÜREMEMİŞLERDİ
Fransızlar daha önce Dünya Kupası'na sakatlıkları nedeniyle Mike Maignan, Presnel Kimpembe, N'Golo Kante, Paul Pogba, Christopher Nkunku ve Karim Benzema'yı götürememişti.