Bu maçları kaçırmayın! Avrupa futbolunda çılgın hafta

Avrupa'nın en iyi ligleri bu hafta sonu dev maçlara ev sahipliği yapacak. Sezonun ilk El Clasico maçında Barcelona, lider Real Madrid'i Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda bugün konuk edecek. Pazar günü ise Premier Lig'de Manchester United- Manchester City ve İtalya Serie A'da ise Inter-Roma ile Napoli-Milan karşılaşmaları oynanacak.

Avrupa'nın dev liglerinde çılgın bir hafta sonu yaşanacak. Futbolseverler, bu hafta sonu İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinde heyecan dozu yüksek beş maç izleyebilecek.

EL CLASICO ZAMANI GELDİ

LaLiga'nın 11. haftasındaki sezonun ilk "El Clasico" maçında, Barcelona, lider Real Madrid'i Lluis Companys Olimpiyat Stadı'nda yarın TSİ 17.15'te ağırlayacak.

MANCHESTER DERBİSİ

İngiltere, İtalya ve Fransa liglerinin 10. haftasında da 29 Ekim Pazar günü 4 önemli maçın heyecanı yaşanacak. Premier Lig'de Manchester kenti takımlarının derbi mücadelesinde, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinden United, son şampiyon City'yi TSİ 18.30'da Old Trafford Stadı'nda konuk edecek.

İTALYA YANGIN YERİ OLACAK

İtalya Serie A'da da iki kritik maç oynanacak. Lider Inter, evi Giuseppe Meazza Stadı'nda Roma'yla TSİ 20.00'de karşılaşacak. Son şampiyon Napoli ise lig ikincisi Milan'ı Diego Armando Maradona Stadı'nda TSİ 22.45'te ağırlayacak. Ligue 1'de ise bu sezon istikrarlı performans sergileyemeyen Fransa'nın iki köklü takımından Olimpik Marsilya, son sıraya kadar gerileyen Olimpik Lyon'u TSİ 22.45'te konuk edecek.