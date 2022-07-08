"Bu maç hayati önem taşıyor" diyen Dinamo Kiev cephesinden Fenerbahçelileri kızdıracak sözler

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Dinamo Kiev'de zorlu maç öncesi motivasyon çok yüksek. Ukrayna ekibinin teknik direktörü Mircea Lucescu'nun yardımcılığını yapan Ognjen Vukojevic, Fenerbahçe karşılaşması öncesi çok iddialı açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE MAÇI BİZİM İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Sporx'in haberine göre Ukrayna basınının sorularını yanıtlayan Vukojevic, "Oyuncuların sezona hazırlık durumu ne aşamada?" sorusuna, "Çok iyi çalışmalar yaptık, hem fiziksel hem taktiksel anlamda. Aramıza sonradan katılan isimler de çabuk bir şekilde çabuk bir şekilde adapte oluyor. Önümüzdeki Fenerbahçe maçı bizim için hayati önem taşıyor. Rakibimizi incelemeye ve analizlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİZ DAHA GÜÇLÜYÜZ"

"Fenerbahçe hakkında neler öğrenebildiniz şu ana kadar?" sorusunu cevaplayan Vukojevic, "Fenerbahçe iyi bir takım, çok organizeler. Teknik direktörlerini yakından tanıyoruz, daha önce birçok kez karşılaşmıştık ve onun oyun anlayışını biliyoruz. Bireysel olarak güçlü oyunculara sahipler ancak bence hala biz daha güçlüyüz ve onlardan daha motiveyiz. Polonya'daki maçta taraftarlarımızın stadı doldurarak bize destek olacağına inanıyoruz." dedi.

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