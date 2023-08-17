Bu konuda liderler! Sevilla, tarihin en çok final kaybeden takımı oldu

UEFA Avrupa Ligi'ni 7 kez ile en çok kazanan Sevilla, Süper Kupa'ya bir kez daha ulaşamadı. UEFA Süper Kupa finalinde Manchester City'e penaltılarda kaybeden Sevilla, tarihin en çok final kaybeden ekibi oldu. 2006'da Süper Kupa'yı kazanan Sevilla, sonrasında oynadığı 6 finali de üst üste kaybederek büyük bir şanssızlık yaşadı.

UEFA Süper Kupa finalinde İngiliz devi Manchester City'e penaltılarda elenen ve kupayı kaybeden Sevilla, tarihin en çok final kaybeden takımı oldu.

ÜST ÜSTE 6 FİNAL KEYBETTİLER

UEFA Avrupa Ligi'ni 7 kezle en çok kazanan ekip olan Sevilla, UEFA Süper Kupa finalinde 7 kez yer aldı. 2006'da Süper Kupa'yı kazanan Sevilla, sonrasında oynadığı 6 finali de üst üste kaybederek büyük şanssızlık yaşadı.

1 KEZ KAZANDILAR

7. kez Süper Kupa Finali'nde yer alan Sevilla, sadece 1 kez şampiyon olabildi. UEFA Avrupa Ligi'ni 7 kez ile en çok kazanan Sevilla, Süper Kupa'ya yine ulaşamadı.

Sevilla, 6 kez ile tarihin en çok Süper Kupa finali kaybeden takımı;

?2006

?2007

?2014

?2015

?2016

?2020

?2023