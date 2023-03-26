Bu konu daha çok baş ağrıtır! Hem Abdülkerim hem Erden Timur aynı yayına bağlandı

Şiddetli baş ağrısı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkartılan Abdülkerim Bardakcı, Beyaz TV'ye açıklama yaptı. Bardakcı, "Maça 10 gün kala bir oyuncu milli takım kampından çıkarılabilir mi? Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım" dedi. G.Saray Başkanvekili Erden Timur da aynı yayında "Abdülkerim'in hiçbir şeyi yok. Bir baş ağrısı vardı. Baş ağrısı geçti. Antrenmanlarına çıktı. Hiçbir sıkıntısı yok" açıklamasını yaptı.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan A Milli Takımımızda Ermenistan ve Hırvatistan karşılaşmalarının kamp kadrosundan çıkartılan Abdülkerim Bardakcı'nın 'baş ağrısı' şikayeti futbol gündeminin merkezine oturdu.

KUNTZ: 2 HAFTA DEDİLER

Stefan Kuntz 2-1 kazanılan Ermenistan maçından sonra "Nörolojiden doktorlardan aldığımız rapor doğrultusunda 2 tedavisinin 2 hafta süreceği söylendi. Biz de bu karar doğrultusunda bu kararı verdik" açıklamasını yaptı.

ABDÜLKERİM'DEN AÇIKLAMA

Beyaz TV muhabiri Sezgin Gelmez, canlı yayında Abdülkerim'in kendisine yaptığı açıklamaları anlattı. Gelmez, Abdülkerim'in kendisine "Maça 10 gün kala baş ağrısından dolayı bir oyuncu milli takım kampından çıkarılabilir mi? En büyük hedefim milli takımda oynamak. Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım" ifadelerini kullandığını söyledi.

ERDEN TİMUR DA KONUŞTU

Aynı program da Erden Timur'un açıklamaları özel haber olarak paylaşıldı. G.Saray Başkanvekili Timur, "Abdülkerim'in hiçbir şeyi yok. Bir baş ağrısı vardı. Baş ağrısı geçti. Antrenmanlarına çıktı. Hiçbir sıkıntısı yok" açıklamasını yaptı.