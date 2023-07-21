Bu kez olmadı be Arda! Rüdiger'e çalım atınca hayatının dersini aldı

Real Madrid'e transferiyle adından söz ettiren Arda Güler'in antrenman sırasında Antonio Rüdiger ile kapışması sosyal medyada gündem oldu. Genç yıldızın, attığı çalım sonrası Rügiger'e karşı koyamaması ve zayıf kalması kullanıcıların diline düştü.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in antrenmandaki bir videosu sosyal medyada gündem oldu. Genç yeteneğin Antonio Rüdiger'e karşı koyamaması çok konuşuldu.

GÜNDEM OLDU

Futbolseverlerin yoğun ilgiyle takip ettikleri Arda Güler'in Rüdiger'le girdiği ikili mücadeleyi gören sosyla medya kullanıcıları, yaptıkları yorumlarla genç yıldızın fiziğinin zayıf olduğu ve bir an önce güçlenmesi gerektiğini vurguladı.

İşte o yorumlardan bazıları;