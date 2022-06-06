Bu kez hiç olmadıkları kadar ciddiler! Fenerbahçeli Arda Güler ile Messi takım arkadaşı oluyor - Haberler

17 yaşındaki Arda Güler, 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla, Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Genç yıldızın transferi için Fransız devi Paris Saint-Germain'in devreye girdiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

GÖRÜŞMELER UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler resmen harekete geçti. 17 yaşındaki futbolcu için Fransız devinin son derece istekli olduğu belirtilirken görüşmelerin uzun süredir devam ettiği ifade edildi.

ARDA GÜLER SEZONA DAMGA VURDU

2019 yılında henüz 14 yaşındayken Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından transfer ettiği Arda Güler, geride kalan sezon 24 resmi maça çıktı ve 7 gol-11 asistlik katkıyla oynadı.

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