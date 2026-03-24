Bu karedeki çocuğu şimdi dünya tanıyor
Messi’nin çocuk yaşta Barcelona’ya geldiği döneme ait fotoğrafı büyük ilgi görürken, kullanıcılar efsane futbolcunun zirveye uzanan yolculuğunu “Nereden nereye” yorumlarıyla değerlendirdi ve nostaljik anlar yaşadı.
TANIMAKTA ZORLANDILAR
Henüz çocuk yaşta Barcelona altyapısına katıldığı döneme ait karede Messi’yi gören birçok kişi, yıldız futbolcuyu tanımakta zorlandı. Küçük yaştaki hali, futbolseverleri şaşırttı.
SOSYAL MEDYADA NOSTALJİK ETKİ
Paylaşılan fotoğraf kısa sürede viral olurken, kullanıcılar Messi’nin kariyer yolculuğunu hatırlatan yorumlar yaptı. Görüntüler, futbolseverler arasında nostaljik bir etki yarattı.
“NEREDEN NEREYE” YORUMLARI YAĞDI
Birçok kullanıcı, çocuk yaşta başlayan bu hikayenin dünya futbolunun zirvesine uzanmasını “Nereden nereye” sözleriyle değerlendirdi.
EFSANENİN BAŞLANGICI
Barcelona altyapısında başlayan kariyerinin ardından sayısız başarıya imza atan Messi’nin bu fotoğrafı, efsane yolculuğun ilk adımlarını gözler önüne serdi.