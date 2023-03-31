Bu kadar da fark olmaz! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin oranları tepki çekti

Pazar günü oynanacak derbide Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında net favori olarak gösterildi. Siyah-Beyazlılar için açılan düşük ihtimal herkesi şaşırttı. Özellikle Beşiktaş taraftarı oranlara tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Sarı-Lacivertliler ligin ikincisi, Siyah-Beyazlılar ise ligin üçüncüsü olarak bu maça çıkıyor.

ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLECEK

Lider Galatasaray'ın 6 puan arkasında yer alan Fenerbahçe, bu maçı kazanıp iddiasını sürdürmenin peşinde. Beşiktaş ise Fenerbahçe'yi mağlup edip Galatasaray'ın en yakın takipçisi olmayı hedefliyor.

ORANLAR HERKESİ ŞAŞIRTTI

Derbi için açılan bahis oranları futbolseverleri çok şaşırttı. İddaa'da Fenerbahçe'ye 1.65, beraberliğe 3.33, Beşiktaş galibiyetine ise 3.41 verildi. Bahis siteleri, Fenerbahçe'yi Beşiktaş karşısında net favori olarak gördü. Bu sezon ligde büyük maçlarda galibiyet alamayan ve gol atamayan Fenerbahçe'nin net favori olması tartışma yarattı. Özellikle Siyah-Beyazlı taraftarlardan tepkiler geldi.

Fenerbahçe: 1.65

Beraberlik: 3.33

Beşiktaş: 3.41

Sosyal medyadaki bazı tepkiler: