Bu iddia günlerce konuşulacak! Kebapçı açmak isteyen Cengiz Ünder, Süper Lig devinden gelen teklifi reddetti

Galatasaray ve Atalanta'nın gündeminde olan Cengiz Ünder'in, Fransa'da kebap restoranları açmak istemesi nedeniyle Türkiye ve İtalya'dan gelen teklifleri reddettiği iddia edildi.

Marsilya ile yol ayrımında olan Cengiz Ünder'in kebap restoranları zinciri açmak istemesi sebebiyle Fransa dışından gelen teklifleri kabul etmeyeceği öne sürüldü.

GALATASARAY VE ATALANTA'YI REDDETTİ

Transfer Chronicles'ın iddiasına göre Cengiz Ünder, Galatasaray ile birlikte kendisiyle ilgilenen Atalanta'ya transfer olmak istemedi. Kariyerine Fransa'da devam etmek isteyen milli futbolcunun bu isteğinin altında ise çok ilginç bir sebep yattığı öne sürüldü.

KEBAP RESTORANLARI AÇMAK İSTİYOR

Haberde Cengiz Ünder'in Fransa'da kebap restoranları açmak istediği ve bu sebeple ülke dışında forma giymek istemediği belirtildi.