Kulübün belini bükecek maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak - Haberler

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Kulübün belini bükecek maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak

Spor
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Portekizli hoca Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe'de yeni dönem başlamak üzere. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'un Löw'le prensipte anlaşma sağladığı, ekibinde de İsmail Kartal'ın olacağı ileri sürüldü. Mukavelede hayli ağır maddeler var.

Fenerbahçe'de ikinci Löw dönemi başlamak üzere. Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi Alman ekolüne geçme kararı aldı.

Bu anlaşmayla kulübün tapusunu üzerine aldı! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak

"PATRON SİZSİNİZ"

Ajansspor'un habere göre; Löw'ün yardımcısı İsmail Kartal olacak. Başkan Koç, sıkıntıları anlatıp, "Tek patron siz olacaksınız" garantisi verdi.

Bu anlaşmayla kulübün tapusunu üzerine aldı! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak

TRANSFER GARANTİSİ

Joachim Löw'e önümüzdeki yıl kulübün yapmış olduğu finansal fair-play anlaşmasının sona ereceğini, takıma istediğin yıldızları alabilirsin sözünü veren Ali Koç, "Taraftarımıza şampiyonluk sözü verdim. Beklentilerini bir türlü karşılayamadık. Bu kadroda nasıl bir değişiklik isterseniz yapabiliriz. İstediğiniz yıldız transferleri için gereken ne ise onu yapmaya hazırız" diyerek Alman teknik adama garanti verdi.

İşte Löw'ün istekleri:

  • Yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret
  • 2.5 yıllık sözleşme ve tazminat maddesi
  • En az 4 yardımcı getirme garantisi ve yardımcıları için yıllık 1.5 milyon euro ücret
  • En az 25 milyon euro transfer bütçesi
  • İsmail Kartal'ın yardımcı hoca olarak göreve getirilmesi
  • Tesislere futbol şubesi hariç hiçbir yöneticinin girmemesi

Spor

İsmail Kartal, Joachim Löw, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

Erkan :

Peki sözleşmede şampiyonluk mücadelesinde geride kalırsam tazminat istemiyorum maddesi koymuş mu? Yahu kardeşim akıllı olun gidin Emre’yi Başakşehir ile anlaşıp geri getirin ikinci yarı. Para kaptırmayın bu yabancılara adam başkanı kulübe sokmamış madde ekletmiş.

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