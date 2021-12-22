Kulübün belini bükecek maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak

Fenerbahçe'de ikinci Löw dönemi başlamak üzere. Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi Alman ekolüne geçme kararı aldı.

"PATRON SİZSİNİZ"

Ajansspor'un habere göre; Löw'ün yardımcısı İsmail Kartal olacak. Başkan Koç, sıkıntıları anlatıp, "Tek patron siz olacaksınız" garantisi verdi.

TRANSFER GARANTİSİ

Joachim Löw'e önümüzdeki yıl kulübün yapmış olduğu finansal fair-play anlaşmasının sona ereceğini, takıma istediğin yıldızları alabilirsin sözünü veren Ali Koç, "Taraftarımıza şampiyonluk sözü verdim. Beklentilerini bir türlü karşılayamadık. Bu kadroda nasıl bir değişiklik isterseniz yapabiliriz. İstediğiniz yıldız transferleri için gereken ne ise onu yapmaya hazırız" diyerek Alman teknik adama garanti verdi.

İşte Löw'ün istekleri:

Yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret

2.5 yıllık sözleşme ve tazminat maddesi

En az 4 yardımcı getirme garantisi ve yardımcıları için yıllık 1.5 milyon euro ücret

En az 25 milyon euro transfer bütçesi

İsmail Kartal'ın yardımcı hoca olarak göreve getirilmesi

Tesislere futbol şubesi hariç hiçbir yöneticinin girmemesi

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