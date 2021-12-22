Kulübün belini bükecek maddeler var! Fenerbahçe, Löw'le sözleşme imzalayacak
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Portekizli hoca Vitor Pereira ile yolları ayıran Fenerbahçe'de yeni dönem başlamak üzere. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç'un Löw'le prensipte anlaşma sağladığı, ekibinde de İsmail Kartal'ın olacağı ileri sürüldü. Mukavelede hayli ağır maddeler var.
Fenerbahçe'de ikinci Löw dönemi başlamak üzere. Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe yönetimi Alman ekolüne geçme kararı aldı.
"PATRON SİZSİNİZ"
Ajansspor'un habere göre; Löw'ün yardımcısı İsmail Kartal olacak. Başkan Koç, sıkıntıları anlatıp, "Tek patron siz olacaksınız" garantisi verdi.
TRANSFER GARANTİSİ
Joachim Löw'e önümüzdeki yıl kulübün yapmış olduğu finansal fair-play anlaşmasının sona ereceğini, takıma istediğin yıldızları alabilirsin sözünü veren Ali Koç, "Taraftarımıza şampiyonluk sözü verdim. Beklentilerini bir türlü karşılayamadık. Bu kadroda nasıl bir değişiklik isterseniz yapabiliriz. İstediğiniz yıldız transferleri için gereken ne ise onu yapmaya hazırız" diyerek Alman teknik adama garanti verdi.
İşte Löw'ün istekleri:
- Yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret
- 2.5 yıllık sözleşme ve tazminat maddesi
- En az 4 yardımcı getirme garantisi ve yardımcıları için yıllık 1.5 milyon euro ücret
- En az 25 milyon euro transfer bütçesi
- İsmail Kartal'ın yardımcı hoca olarak göreve getirilmesi
- Tesislere futbol şubesi hariç hiçbir yöneticinin girmemesi
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022