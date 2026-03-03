Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor

Brezilya ekibi Flamengo'nun Filipe Luis ile yollarını ayırması futbol kamuoyunda soru işaretleri yarattı. Kısa sürede önemli başarılar yakalayan teknik adamın gönderilmesi tartışma başlattı.

17 AYDA 7 KUPA

Filipe Luis yönetimindeki Flamengo, 17 aylık süreçte 7 kupa kazandı. Takım, son olarak geçtiğimiz gece oynanan maçta 8-0'lık farklı bir galibiyet elde etti. Sezon henüz başlarken gelen bu ayrılık kararı dikkat çekti.

KARAR TARTIŞMA YARATTI

Başarılı performansa rağmen alınan ayrılık kararı, taraftarlar ve spor yorumcuları tarafından sorgulandı. Kulüpten resmi gerekçeye ilişkin detaylı bir açıklama gelmedi.