Haberler

Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor

Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilya'nın Flamengo kulübü, 17 ayda 7 kupa kazanan ve son maçta 8-0'lık galibiyet elde eden teknik direktör Filipe Luis ile yollarını ayırdı. Sezonun başlamasına rağmen alınan bu karar, taraftarlar ve spor yorumcuları tarafından tartışma konusu oldu. Kulüpten ayrılıkla ilgili detaylı bir açıklama gelmedi.

Brezilya ekibi Flamengo'nun Filipe Luis ile yollarını ayırması futbol kamuoyunda soru işaretleri yarattı. Kısa sürede önemli başarılar yakalayan teknik adamın gönderilmesi tartışma başlattı.

17 AYDA 7 KUPA

Filipe Luis yönetimindeki Flamengo, 17 aylık süreçte 7 kupa kazandı. Takım, son olarak geçtiğimiz gece oynanan maçta 8-0'lık farklı bir galibiyet elde etti. Sezon henüz başlarken gelen bu ayrılık kararı dikkat çekti.

KARAR TARTIŞMA YARATTI

Başarılı performansa rağmen alınan ayrılık kararı, taraftarlar ve spor yorumcuları tarafından sorgulandı. Kulüpten resmi gerekçeye ilişkin detaylı bir açıklama gelmedi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti

Bu parayı nasıl kazandığını öğrenince şok olacaksınız!
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter

Kim de savaşa dahil oluyor! Gözdağı verdi: Tek füzemiz yeter
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu'dan gündem yaratan Kuzey Kore çıkışı
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti

Bu parayı nasıl kazandığını öğrenince şok olacaksınız!
İsrail'i daha şimdiden korku sardı! Hepsini tek tek gözaltına aldılar

Korku dağları aştı! "Katliam yapacaklar" diye hepsini böyle dizdiler
İsrailli pilotlar İran'ı bombalamadan önce Tevrat okudu

Pilotların bu görüntüsü bir ülkeyi yerle bir etmeden az önce çekildi