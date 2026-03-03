Bu adam neden kovuldu? Kimse anlam veremiyor
Brezilya'nın Flamengo kulübü, 17 ayda 7 kupa kazanan ve son maçta 8-0'lık galibiyet elde eden teknik direktör Filipe Luis ile yollarını ayırdı. Sezonun başlamasına rağmen alınan bu karar, taraftarlar ve spor yorumcuları tarafından tartışma konusu oldu. Kulüpten ayrılıkla ilgili detaylı bir açıklama gelmedi.
Brezilya ekibi Flamengo'nun Filipe Luis ile yollarını ayırması futbol kamuoyunda soru işaretleri yarattı. Kısa sürede önemli başarılar yakalayan teknik adamın gönderilmesi tartışma başlattı.
17 AYDA 7 KUPA
Filipe Luis yönetimindeki Flamengo, 17 aylık süreçte 7 kupa kazandı. Takım, son olarak geçtiğimiz gece oynanan maçta 8-0'lık farklı bir galibiyet elde etti. Sezon henüz başlarken gelen bu ayrılık kararı dikkat çekti.
KARAR TARTIŞMA YARATTI
Başarılı performansa rağmen alınan ayrılık kararı, taraftarlar ve spor yorumcuları tarafından sorgulandı. Kulüpten resmi gerekçeye ilişkin detaylı bir açıklama gelmedi.