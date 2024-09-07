Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan "Allahuekber" sevinci

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde mücadele eden milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.

BRONZ MADALYA

Milli sporcu Hakan Akkaya, PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nın tekerlekli sandalye eskrim branşında bronz madalya maçına çıktı.

TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİMDEKİ İLK MADALYASI

Grand Palais'te oynanan karşılaşmada rakibini 15-13 mağlup eden Hakan Akkaya, bronz madalya kazandı. Bu madalya Türkiye'nin tekerlekli sandalye eskrimdeki ilk madalyası oldu.

BAKAN BAK TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tekerlekli sandalye eskrimde bronz madalya kazanan Hakan Akkaya için terbrik mesajı yayımladı. Bakan Bak mesajında, "Paris2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde tarihimizde ilk madalyamızı kazanan Hakan Akkaya'yı gönülden tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.