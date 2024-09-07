Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan "Allahuekber" sevinci
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrim branşında mücadele eden milli sporcu Hakan Akkaya, bronz madalya kazandı. Bu başarı, olimpiyat ve paralimpik oyunlar tarihinde Türkiye'nin eskrim branşındaki ilk madalyası oldu. Milli sporcumuz, başarısının ardından "Allahuekber" diyerek büyük sevinç yaşadı.
PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde mücadele eden milli sporcu Hakan Akkaya, erkekler epe A kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu.
BRONZ MADALYA
Milli sporcu Hakan Akkaya, PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nın tekerlekli sandalye eskrim branşında bronz madalya maçına çıktı.
TEKERLEKLİ SANDALYE ESKRİMDEKİ İLK MADALYASI
Grand Palais'te oynanan karşılaşmada rakibini 15-13 mağlup eden Hakan Akkaya, bronz madalya kazandı. Bu madalya Türkiye'nin tekerlekli sandalye eskrimdeki ilk madalyası oldu.
BAKAN BAK TEBRİK ETTİ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tekerlekli sandalye eskrimde bronz madalya kazanan Hakan Akkaya için terbrik mesajı yayımladı. Bakan Bak mesajında, "Paris2024 Paralimpik Oyunları'nda tekerlekli sandalye eskrimde tarihimizde ilk madalyamızı kazanan Hakan Akkaya'yı gönülden tebrik ediyorum" sözlerini kullandı.