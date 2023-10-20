Brighton, Kaoru Mitoma'nın sözleşmesini uzattı

Premier Lig ekiplerinden Brighton, Japon futbolcu Kaoru Mitoma'nın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Mitoma, bu sezon 11 maçta 3 gol atarken, 4 asist yapmayı başardı.

İngiliz ekibi Brighton, Japon futbolcu Kaoru Mitoma'nın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Premier Lig ekiplerinden Brighton, başarılı performans sergileyen Japon futbolcu Kaoru Mitoma'nın sözleşmesini uzattı. İngiliz ekibinin internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Mitoma'nın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı duyuruldu.

26 yaşındaki futbolcu bu sezon Brighton ile oynadığı 11 resmi karşılaşmada 3 gol sevinci yaşarken, 4 de asist yaptı. - İSTANBUL