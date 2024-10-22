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İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu şaşkınlığı

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İngiltere Premier Lig ekibi Brighton, Ferdi Kadıoğlu'nun Newcastle United maçındaki ısı haritasını paylaştı. Milli yıldızın başarılı performansı ve ayak basmadık yer bırakmadığına dikkat çekilen paylaşıma İngiliz taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi.

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'da forma giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Newcastle United maçında gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

İLK 11 BAŞLADI, 90 DAKİKA OYNADI

Yaz transfer döneminde Brighton'ın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Ferdi, Newcastle United maçına ilk 11'de başladı. 25 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde ilk kez bir karşılaşmanın ilk düdüğünden son düdüğüne kadar sahada kaldı. Performansı alkış alan milli yıldız, maçta en fazla pas arası yapan (3) futbolcu olmayı da başardı.

ISI HARİTASI ŞAŞIRTTI

Brighton, karşılaşmanın ardından resmi X hesabından Ferdi Kadıoğlu'nun ısı haritasını paylaştı. Isı haritasında Ferdi'nin maçta hemen hemen tüm bölgelere ayak bastığı görülürken, paylaşım da taraftarlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bu paylaşımı etkileşim yağmuruna tutan Brightonlı birçok taraftar,"Muhteşem, inanılmaz" gibi yorumlar yaptı.

BRIGHTON RAKAMLARI

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Premier Lig'de 3 maçta, İngiltere Lig Kupası'nda ise 1 maçta sahaya çıktı. Milli futbolcu, bu maçlarda 1 gol kaydetti. İngiliz ekibi 25 yaşındaki yıldız oyuncuyu sezon başında 30 milyon euro bedelle Fenerbahçe'den kadrosuna katmıştı.

İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu şaşkınlığı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe Futbol Spor

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