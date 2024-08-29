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Brighton'da gündem Ferdi Kadıoğlu! Herkes yaptığı seçimi konuşuyor

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Brighton'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu, adından söz ettirmeye devam ediyor. İngiliz ekibinin Ferdi için yayınladığı yeni içerik büyük ilgi gördü. Dünyaca ünlü bekler arasında seçim yapan milli futbolcunun Kyle Walker karşısında kendini tercih etmesi dikkat çekti.

Brighton, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu'nu İngiltere Premier Lig ve taraftarlarına tanıtmaya devam ediyor. İngiliz ekibinin milli futbolcu ile ilgili son içeriği dikkat çekti ve büyük beğeni topladı.

EN İYİ BEKLERİ SORDULAR, KENDİNİ SEÇTİ

Brighton'ın sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoda Ferdi Kadıoğlu'na 2 seçenek sunuldu ve en iyi beki seçmesi istendi. Son tercihinde Kyle Walker ile kendisi arasında bir seçim yapması istenen Ferdi, kendisini seçti. Öte yandan 24 yaşındaki futbolcunun bir eşleşmede Roberto Carlos karşısında yer alan Philipp Lahm'ı seçmesi de futbolseverlerin dikkatini çekti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Zor Hayat:

2. Cenk tosun vakası :) 2 sene sonra yine Trde

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