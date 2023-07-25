Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, takımın yeni hocasıyla çalışmaktan memnun olduğunu ve takım olarak ilk resmi maçlarını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Osayi-Samuel, Fenerbahçe'ye odaklandığını ve yapılan dedikoduları dinlemediğini belirtti.

Bright Osayi-Samuel: Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım

'Takım olarak ilk resmi maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz'

'Benim de en iyi dönemim, hocamız buradayken geçirdiğimiz dönemdi'

Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)- Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, 'Şu an Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Yapılan dedikoduları dinlemiyorum. Benim işim, olduğum yere odaklanmak. Ben tamamen Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım' dedi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın sahasında Moldova temsilcisi Zimbru'yu konuk edecek. Sarı-lacivertli ekipte yarın oynanacak karşılaşma öncesinde Bright Osayi-Samuel basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımda herkesin özgüveninin yüksek olduğunu söyleyen Bright Osayi-Samuel, 'Yeni hocamızın gelişinden itibaren çok sıkı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni bir felsefeye alışmaya çalışıyoruz. Şu anda hepimiz çok özgüvenliyiz. Evimizde, taraftarımızın önünde oynadığımız maçların önemini biliyoruz. Hocamızın da söylediği gibi ilk izlenim her zaman çok önemlidir. Takım olarak özgüvenliyiz. Takım olarak ilk resmi maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz' diye konuştu.

'BENİM DE EN İYİ DÖNEMİM, HOCAMIZ BURADAYKEN GEÇİRDİĞİMİZ DÖNEMDİ'

Fenerbahçe formasıyla en iyi dönemini İsmail Kartal'ın takımı çalıştırdığı dönem olduğunu ifade eden Osayi-Samuel, 'Bizler oyuncular olarak, taraftarlarımız da hocamızın nasıl bir oyun oynattığını biliyorlar. Zaten bir önceki dönemden hepimiz buna hakimiz. O dönemde takım olarak özgüvenli şekilde oynuyorduk. Ben de hocamızın neler istediğini biliyorum. Benim de en iyi dönemim, hocamız buradayken geçirdiğimiz dönemdi. Takımca çok özgüvenli oynuyorduk. Hocamızın bizden talep ettiği şeyler var, biz de bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Rusya'daki kamp bizim için iyi geçti. Orada oynadığımız hazırlık maçları bizim gelişimimiz için önemliydi' şeklinde konuştu.

'FENERBAHÇE'YE ODAKLANMIŞ DURUMDAYIM'

Fenerbahçe'ye odaklanmış durumda olduğunu dile getiren Nijeryalı sağ bek, 'Şu anda Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Yapılan dedikoduları dinlemiyorum. Benim işim, olduğum yere odaklanmak. Ben tamamen Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Hocamıza inanıyorum. O da bana inandığını hissettiriyor. Yarınki maç için sabırsızlanıyorum' diye konuştu.