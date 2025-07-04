Bright Osayi-Samuel, Birmingham City ile Sözleşme İmzaladı

Bright Osayi-Samuel, Birmingham City ile Sözleşme İmzaladı
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Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, Championship ekiplerinden Birmingham City ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. Transfer duyurusu resmi sosyal medya hesaplarından yapıldı.

FENERBAHÇE ile sözleşmesi sona eren Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel, Championship ekiplerinden Birmingham City ile 2028 yazına kadar sözleşme imzaladı.

İngiltere Championship ekiplerinden Birmingham City, 27 yaşındaki Nijeryalı savunma oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Geçtiğimiz sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Osayi-Samuel, Beşiktaş ile anlaşmaya varmış ancak transfer sonrasında gerçekleşmemişti.

İngiltere ekibi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla transferi duyurdu.

Osayi-Samuel, Birmingham City takımının Portekiz'de yapacağı sezon öncesi antrenman kampı öncesinde takım arkadaşlarıyla bir araya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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