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Voleybol: FIVB Kadınlar Milletler Ligi

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2026 FIVB Milletler Ligi Ankara etabında Brezilya, Belçika'yı 3-2 yenerek namağlup serisini 6 galibiyete çıkardı. Belçika ise 4. yenilgisini aldı.

Salon: Ankara

Hakemler: Bernard Valentar (Slovenya), Stefano Cesare (İtalya)

Belçika : Radovic, Van Sas, Fransen, Demeyer, Martin, Lemmens (Rampelberg, Deleu, Debouck, Maes, Nagels, Koulberg)

Brezilya : Bergmann, Duarte, Tainara, Ana Cristina, Kudiess, Carneiro (Araujo, Souza, Ratzke, Nascimento, Montibeller, Hoengen)

Setler: 20-25, 25-22, 25-21, 22-25, 13-15

Süre: 139 dakika

2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasında Brezilya, Belçika'yı 3-2 mağlup etti.

Brezilya, VNL'deki 6. galibiyetini alarak namağlup serisini sürdürdü. Belçika ise 4. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
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