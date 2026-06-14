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Brezilya ile Fas yenişemedi

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2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Brezilya, Fas ile 1-1 berabere kaldı. Fas'ın golü Saibari'den, Brezilya'nın golü ise Vinicius Junior'dan geldi.

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Brezilya, Fas ile 1-1 berabere kaldı.

2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Brezilya ile Fas karşı karşıya geldi. New York New Jersey Stadı'nda oynanan mücadele Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çaldı. Karşılaşmanın 21'inci dakikasında Fas, Saibari'nin aşırtma golüyle öne geçerken, Brezilya 32'nci dakikada Vinicius Junior'un ceza sahası içi sol çaprazından attığı şık golle beraberliği yakaladı. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Öte yandan Brezilya'da Fenerbahçeli file bekçisi Ederson karşılaşmada süre almadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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