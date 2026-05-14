Ancelotti 2030'a kadar Brezilya'da

Brezilya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Carlo Ancelotti'nin sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.

Brezilya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre İtalyan teknik adam Ancelotti ile 2030 FIFA Dünya Kupası'na kadar sürecek yeni sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid ve Bayern Münih gibi takımlarda görev yaparak birçok başarı elde eden Ancelotti, Mayıs 2025'te Brezilya'nın başına geçmişti.

Ancelotti yönetiminde 10 maça çıkan ve 18 gol atıp kalesinde 8 gol gören Brezilya Milli Takımı, 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda C Grubu'nda yer alan Brezilya; Fas, Haiti ve İskoçya ile mücadele edecek.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
