Brezilya'da U20 maçında 53 kırmızı kartla dünya rekoru kırıldı

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Brezilya'da Uberlandia ile Mamore arasında oynanan U20 futbol karşılaşmasında çıkan kavga sonrası 43 futbolcu, 8 teknik ekip üyesi ve 2 kulüp yöneticisi kırmızı kartla ihraç edilirken, çıkan 53 kırmızı kartla dünya rekoru kırıldı.

Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde Uberlandia ile Mamore arasında oynanan U20 futbol karşılaşması, sahada yaşanan kavgayla tarihe geçti. Pazar günü eyalet şampiyonası yarı finalinin ilk ayağında oynanan maçtaki gerginlik, ikinci yarının başlarında Uberlandia oyuncularından birinin kırmızı kart görmesinin ardından bazı kulüp görevlilerinin sahaya girmesiyle başladı. Yaklaşık 40 dakika durdurulan müsabaka daha sonra kaldığı yerden devam ederken, Mamore'nin uzatma dakikalarında attığı galibiyet golünün ardından saha karıştı. Golü kaydeden Davi Fernandes Bittencourt'un sevinci sırasında Uberlandia yedek kulübesine yönelik hareketlerinin ardından çıkan kavgada hakem Fernando Patrick Drosghic Modesto, 43 futbolcu, 8 teknik ekip ve 2 kulüp yöneticisine kırmızı kart gösterdi.

Mücadelede gösterilen 53 kırmızı kartla, 2011 yılında Arjantin'de 36 kartla kırılan 'Bir futbol maçında gösterilen en fazla kırmızı kart' rekoru geride bırakıldı. Arjantin'in 5. Ligi'nde 27 Şubat 2011'de Atletico Claypole ile Victoriano Arenas arasındaki müsabakada çıkan kavganın ardından hakem, iki takımın 18'er oyuncusuna kırmızı kart göstermiş ve toplam 36 kartla dünya rekoru kırılmıştı.

"Güvenlik eksikliği nedeniyle maçı sona erdirdiğimi ilan ettim"

Modesto maç raporunda "İkinci yarının 54. dakikasında sahada büyük bir kavga çıktı. Yaşanan kargaşa nedeniyle kırmızı kartları o sırada göstermek ve maçın sona erdirilmesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmek mümkün olmadı. Yaşanan tüm kargaşa ve güvenlik eksikliği nedeniyle karşılamayı sona erdirdiğimi ilan ettim" dedi. Brezilyalı hakem, kendisine yönelik tehditler nedeniyle polis tutanağı tutulduğunu ve Mamore'nin karşılaşmanın ardından soyunma odasına zarar verdiğini belirtti.

Mamore finale yükseldi

Uberlandia Spor Kulübü yaptığı açıklamada, olaya karışan kişiler hakkında kulüp içinde gerekli disiplin işlemlerinin başlatıldığını duyurdu. Kulüp ayrıca Mamore'nin sahaya çıkabilecek yeterli sayıda oyuncusu bulunmaması nedeniyle 'sportmenlik göstergesi' olarak yarı finalin rövanşına çıkmama kararı aldığını duyurdu.

Uberlandia'nın ikinci maçta sahaya çıkmama kararı almasıyla birlikte Mamore, hükmen kazanarak turnuvada finale yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı