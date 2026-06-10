Milli güreşçilerden Brezilya'da 2 altın, 3 gümüş madalya

Brezilya'da düzenlenen FISU Dünya Üniversiteler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil müsabakalarının ilk gününde milli sporcular, 2 altın ve 3 gümüş madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

125 kiloda mücadele eden Hakan Büyükçıngıl ile 86 kiloda mindere çıkan Alperen Atar, rakiplerini geride bırakarak Dünya Üniversiteler Şampiyonu oldu ve altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporculardan Bekir Keser, Emirhan Kılıç ve Özgür Gök ise başarılı performanslarıyla final müsabakalarına yükselerek gümüş madalya kazandı.

Serbest stil müsabakalarının ardından milli takım, şampiyonaya 5 madalya ile başlarken, ay-yıldızlı sporcuların madalya mücadelesi organizasyonun kalan günlerinde de devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı