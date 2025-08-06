Brezilya'da Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na Türkiye'den Katılım

Brezilya'da düzenlenecek Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na katılacak sporcular belirlendi.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 20-24 Ağustos tarihlerinde Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilecek organizasyona bireysel kategoride 77 ülkeden 104 sporcu, grup kategorisinde ise 36 ülkeden 207 cimnastikçi katılacak.

Şampiyonada Türkiye'yi; bireysel kategoride Hatice Gökçe Emir, grup kategorisinde ise Anika Rashitov, Arina Iunıashina, Aleyna Gürsoy, İrem Sırcan, Melek Duru Özen ve Kseniia Iunıashina temsil edecek.

Haziran ayında Estonya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda, Ritmik Cimnastik Grup Milli Takımı "3 top 2 çember" aletinde 21.550 puanla 8'inci, bireysel sporcu Hatice Gökçe Emir ise genel tasnifte 107.250 puanla 13'üncü sırayı elde etmişti.