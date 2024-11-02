Üye Girişi
Haberler

Brezilya'da ilginç olay: Oyuna girmeye hazırlanan Marcelo, hayatının şokunu yaşadı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Serie A'da oynanan Fluminense-Gremio maçında ilginç bir olay yaşandı. Fluminense'nin tecrübeli sol beki Marcelo, oyuna girmek için hazırlandığı sırada hocasıyla arasında geçen konuşma sonrasında kulübeye geri gönderildi.

Brezilya Serie A'da Fluminense ile Gremio karşı karşıya geldi. 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın son dakikaları ilginç bir ana sahne oldu.

OYUNA GİRMEYE HAZIRLANIYORDU, HOCASI KULÜBEYE GERİ GÖNDERDİ

Fluminense Teknik Direktörü Mano Menezes, 2-1 önde oldukları 90. dakikada Marcelo'yu oyuna almak için yanına çağırdı. Marcelo maça girmek için saha kenarına geldiğinde hocasıyla bir diyalog yaşadı. Konuşma sonrası sinirlendiği gözlemlenen Menezes, Marcelo'ya tepki gösterip deneyimli sol beki kulübeye geri gönderdi.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Öte yandan hocasının bu kararının ardından neye uğradığını şaşıran Marcelo'nun bu şaşkınlığı, yüz ifadesine de net bir şekilde yansıdı. Tecrübeli futbolcu, anlam veremediği karar sonrasında kulübenin yolunu tutarken yayına yansıyan bu anlar da sosyal medyada viral oldu.

MELO DA KÜLÜBEDE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan Fluminense 90+9'da penaltıdan yediği golle 1 puana razı oldu. Felipe Melo söz konusu maçın 90+10. dakikasında yedek kulübesinde kırmızı kart gördü.

Brezilya'da ilginç olay: Oyuna girmeye hazırlanan Marcelo, hayatının şokunu yaşadı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
'Canımı sıktı' diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı

"Canımı sıktı" diyerek Şirin'i öldüren cani için şimdi hesap vakti

 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış

İşte Küçük Şirin'in öldürülmeden 1 gün önceki görüntüleri

 Mansur Yavaş'tan çok konuşulacak çıkış: Yörüngesini şaşıran ben değilim

"CHP'nin 6 okundan biri milliyetçiliktir, yörüngesini şaşıran ben değilim"
Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı

Yol verilmeyen ambulansla ilgili gerçek çok başka çıktı
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeyfettin Sucu:

Yokusdibi Bld Spor plarak transfer etmek istemiştik geri çevirdi. oh canımıza değsin

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıaRMa 1979:

Edeb yokki

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI! 2 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgula! AÖF SINAV TARİHLERİ: AÖF sınavları ne zaman başlıyor? AÖF sınav takvimi! Beşiktaş- Kasımpaşa maçının 11'leri BAYERN MUNIH- UNION BERLIN MAÇI İZLE! Bayern Münih- Union Berlin maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? BEŞİKTAŞ- KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş- Kasımpaşa maçı HD, şifresiz, donmadan izleme linki KAYSERİSPOR- ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI ANLATIM! Kayserispor- Adana Demirspor maçı HD, şifresiz izleme linki var mı? SON DAKİKA: 2 KASIM DEPREM Mİ OLDU? Deprem ne zaman, nerede oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları... HAC KESİN KAYIT TARİHLERİ: 2025 Hac kayıtları ne zaman? Kayıtlar nereden yapılacak? Şirin Elmas nerede bulundu, öldürüldü mü? Sivasspor- Rizespor maçı kaç kaç bitti? Sivasspor- Rizespor maç özeti!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.