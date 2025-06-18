Brezilya, Belçika'yı 3-1 Yenerek 4. Galibiyetini Aldı

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2025 FIVB Milletler Ligi'nin İstanbul'daki ikinci hafta maçında Brezilya, Belçika'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Brezilya 4. galibiyetini elde ederken, Belçika 4. kez kaybetti.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Sonja Simonovska (Karadağ), Wael Kandil (Mısır)

Belçika : Herbots, Van Sas, Koulberg, Lemmens, Martin, Demeyer (Rampelberg, Van Avermaet, Verhelst, Nagels, Radovic)

Brezilya : Ana Cristina, Jheovana, Lorena, Julia, Macris, Bergmann (Lais, Ratzke, Rosamaria, Roberta, Tainara, Diana, Helena)

Setler: 22-25, 26-24, 16-25, 15-25

Süre: 114 dakika

2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci hafta maçında Brezilya, Belçika'yı 3-1 yendi.

Brezilya organizasyonda 4. galibiyetini elde ederken, Belçika ise 4. kez mağlup oldu.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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