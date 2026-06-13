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"Sambacılar" Dünya Kupası'nda Fas maçıyla sahne alacak

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Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu ilk maçında yarın TSİ 01.00'de Fas ile karşılaşacak. Neymar sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

NEW Brezilya, 2026 FIFA Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fas ile karşılaşacak.

ABD'deki New York New Jersey Stadı'nda yapılacak müsabaka, TSİ 01.00'de başlayacak. Mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

1930'dan bu yana düzenlenen 21 Dünya Kupası'na katılan tek ülke konumunda bulunan ve Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak dikkati çeken Brezilya, 5 kez şampiyonluğa ulaştı.

Son şampiyonluğunu 2002'de elde eden "Sambacılar" 24 yıl sonra tekrar dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Takımın yıldız futbolcusu Neymar, baldırındaki sakatlık nedeniyle Fas karşısında forma giyemeyecek.

Brezilya ve Fas, Dünya Kupası tarihindeki tek karşılaşmalarını 1998'de oynadı.

Söz konusu maçta Brezilya, Fas'ı 3-0 yenmiş ve golleri Ronaldo, Rivaldo ve Bebeto kaydetmişti.

Brezilya'nın rakibi Fas, Katar 2022'de yarı finale çıkarak bu başarıyı elde eden ilk Afrika ve Arap ülkesi olarak tarihe geçmişti.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Haiti ile İskoçya kozlarını paylaşacak. Boston Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 04.00'te başlayacak.

Kaynak: AA / Fatih Erel
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