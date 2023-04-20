"Kupayı getirdiğimiz için çok mutluyuz""Bütün atışlarım girdi""Ligi kazanmak için savaşmaya devam edeceğiz""ÇBK Yenişehir Belediyesi'ne saygımız çok yüksek"Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Breanna Stewart, "O gün attığım her top sayı oluyor gibiydi,...

"Kupayı getirdiğimiz için çok mutluyuz"

"Bütün atışlarım girdi"

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, - Fenerbahçe'nin ABD'li basketbolcusu Breanna Stewart, "O gün attığım her top sayı oluyor gibiydi, bütün atışlarım girdi. Takımıma yardımcı olabildiğim için çok mutluyum. Böyle bir sonuçla sahadan ayrıldığımız için de onurluyuz" dedi.

ÇBK Yenişehir Belediyesi'nin zorlu bir takım olduğunu dile getiren Stewart, "Gerçekten iyi oynuyorlar. Gerek EuroLeague olsun, gerek Türkiye ligi olsun. Onlara karşı saygımız çok yüksek" dedi.