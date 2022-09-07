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Brandley Kuwas, Giresunspor'da

Spor Haberleri

Brandley Kuwas, Giresunspor'da

Giresunspor, son olarak İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımında oynayan Curacaolu Brandley Kuwas'ı kadrosuna kattı.

Giresunspor, son olarak İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımında oynayan Curacaolu Brandley Kuwas'ı kadrosuna kattı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, forvet ve kanat mevkilerinde oynayan Brandley Kuwas'ı transfer etti. Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, " Giresunspor'umuz 29 yaşındaki forvet oyuncusu Brandley Kuwas ile anlaşma sağlamıştır. Brandley Kuwas'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan Kabahasanoğlu - Spor

Maccabi Tel Aviv Giresunspor İsrail Spor Haberler

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