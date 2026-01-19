Haberler

Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum

Brahim Diaz bilerek mi kaçırdı? Senegal kalecisinden dünyanın konuştuğu penaltı hakkında olay yorum
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Uluslar Kupası finalinde Brahim Diaz'ın kaçırdığı "Panenka" penaltısı için ortaya atılan "bilerek kaçırdı" iddiasına Senegal kalecisi Edouard Mendy'den sert yanıt geldi. Mendy, "Ciddi olmak lazım" diyerek anlaşma söylentilerini net biçimde reddetti.

Senegal'in Fas'ı yenerek kupaya uzandığı finalin son anlarında kullanılan penaltı, maç bittikten sonra da tartışmaların merkezinde kaldı. Brahim Diaz'ın "Panenka" tarzındaki vuruşunun bilerek kaçırıldığı yönündeki iddialar gündeme gelirken, Senegal kalecisi Edouard Mendy bu söylemlere karşı çıktı.

MENDY'DEN NET TAVIR: TABİİ Kİ HAYIR

Edouard Mendy, kendisine yöneltilen iddialar için açık bir dille konuştu. Deneyimli kaleci, finalin atmosferine dikkat çekerek şu sözleri söyledi:

"Hayır, tabii ki hayır. Ciddi olmak lazım. Gerçekten maçın bitimine bir dakika kala ve 50 yıldır bir şampiyonluk bekleyen bir ülke varken anlaşabileceğimizi mi düşünüyorsun?"

"O GOL ATMAK İSTEDİ, BEN DE KURTARDIM"

Mendy, penaltının tamamen sportif bir mücadele olduğunu vurguladı. Faslı futbolcunun gol atmak istediğini söyleyen Mendy, kurtarışın da kendi hakkı olduğunu belirtti. Soyunma odasında yaşananların ise takım içinde kalacağını ifade ederek, "Onuru ve gururu korumak istedik. Bunu yaptık ve karşılığını aldık" mesajı verdi.

PENALTI ANINI ANLATTI: MÜMKÜN OLDUĞUNCA UZUN KALDIM

Deneyimli eldiven, pozisyonun detaylarını da paylaştı. Diaz'ın vuruşu için "Denedi" diyen Mendy, destek ayağının üzerinde mümkün olduğunca uzun kaldığını, şansın da yanlarında olduğunu söyleyerek "Takımı maçta tuttuk" ifadesini kullandı.

"KUPAYI EVE GÖTÜRMEYİ ÇOK İSTİYORDUK"

Mendy, takımın kupayı ne kadar istediğini de vurguladı. Penaltı anları öncesinde Sadio Mane ile her zaman konuştuklarını söyleyen kaleci, bu konuşmaların içeriğini paylaşmadı. Mendy, "Milyonlarca Senegalli mutlu… Şimdi bunun tadını çıkaracağız" sözleriyle şampiyonluk sevincini özetledi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
İnfial yaratan görüntü: Alkol masasında sela okutan MHP'li meclis üyesi

İnfial yaratan görüntü! Alkol masasında sela okutan meclis üyesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapuda yeni dönem! 1 Mayıs'ta zorunlu oluyor

Tapuda yeni dönem! Zorunlu oluyor, tüm risk ortadan kalkacak
Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Tapuda yeni dönem! 1 Mayıs'ta zorunlu oluyor

Tapuda yeni dönem! Zorunlu oluyor, tüm risk ortadan kalkacak
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Devlet tüm imkanlarını seferber etti, kayıp adliye çalışanı 20 saattir aranıyor

'Ava gidiyorum' demişti! Kayıp adliye çalışanı 20 saattir aranıyor