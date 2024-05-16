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Bozüyüklü sporcular Türkiye 3'üncüsü oldu

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Bozüyük'te yaşayan İklim Metin ve Ayşe Nazlı Aşut, Okul Sporları Taekwondo Yıldız Kızlar Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu. Başarılı sporcular, Kaymakam ve Milli Eğitim Müdürü tarafından tebrik edildi.

Bozüyüklü sporcular İklim Metin ve Ayşe Nazlı Aşut, Okul Sporları Taekwondo Yıldız Kızlar Şampiyonası'nda kategorilerinde Türkiye 3'üncüsü oldu.

Okul Sporları Taekwondo Yıldız Kızlar Şampiyonası'nda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi İklim Metin ve Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ayşe Nazlı Aşut, kategorilerinde Türkiye 3'üncü oldu. Başarılı sporcuları Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya'yı ziyaret ettiler. Okul müdürleri ve sporcuların antrenörlerinin hazır bulunduğu ziyarette öğrencilere başarı belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Kaymakam Öztürk, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, "Okul idarecileri ve ailelerini tebrik ediyor, onları bu güne kadar fedakarca çalıştıran hocalarına çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Ayşe Nazlı Bozüyük Türkiye Spor Güncel Haberler

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