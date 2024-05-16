Bozüyüklü sporcular Türkiye 3'üncüsü oldu

Bozüyüklü sporcular İklim Metin ve Ayşe Nazlı Aşut, Okul Sporları Taekwondo Yıldız Kızlar Şampiyonası'nda kategorilerinde Türkiye 3'üncüsü oldu.

Okul Sporları Taekwondo Yıldız Kızlar Şampiyonası'nda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 7'inci sınıf öğrencisi İklim Metin ve Borsa İstanbul Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Ayşe Nazlı Aşut, kategorilerinde Türkiye 3'üncü oldu. Başarılı sporcuları Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya'yı ziyaret ettiler. Okul müdürleri ve sporcuların antrenörlerinin hazır bulunduğu ziyarette öğrencilere başarı belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Kaymakam Öztürk, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, "Okul idarecileri ve ailelerini tebrik ediyor, onları bu güne kadar fedakarca çalıştıran hocalarına çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - BİLECİK